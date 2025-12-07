إعلان

الكويت تسحب الجنسية من الداعية طارق السويدان |مستند

كتب : محمد جعفر

12:36 م 07/12/2025

الداعية طارق السويدان

نشرت الجريدة الرسمية في الكويت مرسوماً يقضي بسحب الجنسية من الداعية طارق السويدان.

وصدر المرسوم ممهوراً بتوقيع أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وذلك بناءً على توصية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء.

ويقضي القرار بسحب الجنسية الكويتية من طارق محمد الصالح السويدان، إضافة إلى كل من اكتسبها معه بالتبعية، ولم يوضح المرسوم الأساس القانوني الذي استند إليه في تنفيذ الإجراء.

1

الكويت طارق السويدان مشعل الأحمد الصباح

