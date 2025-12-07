الكويت تسحب الجنسية من الداعية طارق السويدان |مستند

كتب- محمد جعفر:

نشرت الجريدة الرسمية في الكويت مرسوماً يقضي بسحب الجنسية من الداعية طارق السويدان.

وصدر المرسوم ممهوراً بتوقيع أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وذلك بناءً على توصية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء.

ويقضي القرار بسحب الجنسية الكويتية من طارق محمد الصالح السويدان، إضافة إلى كل من اكتسبها معه بالتبعية، ولم يوضح المرسوم الأساس القانوني الذي استند إليه في تنفيذ الإجراء.