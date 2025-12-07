إعلان

حملات مكبرة للداخلية.. آلاف المخالفات تضبط في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:22 م 07/12/2025

حملة امنية

واصلت وزارة الداخلية جهودها لإحكام السيطرة الأمنية والتصدي لمظاهر الخروج على القانون من خلال حملات مكبرة شملت مختلف المحافظات.
وشهدت الـ24 ساعة الأخيرة نتائج واسعة للإدارات التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المختصة، عن ضبط 1.478 قضية متنوعة داخل محطات القطارات ومترو الأنفاق، وكشف 3.847 حالة سرقة تيار كهربائي ومخالفات تعاقدية.
كما ضبطت مباحث الضرائب والرسوم 457 قضية ضريبية وجمركية، وتحريات حول تهرب ضريبي، وتحرير 85 قضية تشمل مخالفات بناء ومحال تعمل دون ترخيص، إلى جانب تنفيذ قرارات إدارية.
وتستكمل الأجهزة الأمنية حملاتها على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وحماية المرافق العامة.

