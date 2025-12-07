حملات مكبرة للداخلية.. آلاف المخالفات تضبط في 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية جهودها لإحكام السيطرة الأمنية والتصدي لمظاهر الخروج على القانون من خلال حملات مكبرة شملت مختلف المحافظات.

وشهدت الـ24 ساعة الأخيرة نتائج واسعة للإدارات التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المختصة، عن ضبط 1.478 قضية متنوعة داخل محطات القطارات ومترو الأنفاق، وكشف 3.847 حالة سرقة تيار كهربائي ومخالفات تعاقدية.

كما ضبطت مباحث الضرائب والرسوم 457 قضية ضريبية وجمركية، وتحريات حول تهرب ضريبي، وتحرير 85 قضية تشمل مخالفات بناء ومحال تعمل دون ترخيص، إلى جانب تنفيذ قرارات إدارية.

وتستكمل الأجهزة الأمنية حملاتها على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وحماية المرافق العامة.

اقرأ أيضا

جرمة تحت الرمال.. سر مكالمة أعادت فتح قضية قتل "سيف" بعد عام من دفنه وزواج زوجته بعشيقها

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة | مستند

تفاصيل اصطدام سيارة نقل بمحطة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري