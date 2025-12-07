الداخلية تكشف ملابسات فيديو الرشاوى الانتخابية بالمنيل (القصة الكاملة)

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الزعم بتوزيع رشاوى انتخابية على عدد من المواطنين أمام إحدى الجمعيات الخيرية بمنطقة المنيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، إبان الانتخابات البرلمانية للمرحلة الثانية (24 – 25 نوفمبر الماضي).

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بعد الفحص، تم تحديد القائم على تصوير المقطع، وهو موظف شقيق أحد المرشحين، حيث ادعى أن القائمين على الجمعية المذكورة وزّعوا مبالغ مالية على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح مرشح منافس لشقيقه.

وأظهرت التحريات أن إدارة الجمعية حررت محضرًا بتاريخ 24 نوفمبر ضد المرشح وشقيقه القائم على نشر الفيديو، وشقيق آخر لهما، وعدد من المؤيدين له، بزعم اقتحامهم مقر الجمعية وإتلاف محتوياتها بسبب مزاعم إنحياز الجمعية للمرشح المنافس.

