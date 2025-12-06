كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف المحافظات، في إطار جهودها المستمرة لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 116.696 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إلى جانب مخالفات شروط التراخيص.

الداخلية تضبط مخالفات متنوعة وتحافظ على الانضباط على الطرق

وفي نفس السياق، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها على مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 676 مخالفة مرورية متنوعة، منها تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات شروط التراخيص، وعيوب الأمن والمتانة.

كما أسفرت الحملات عن فحص 100 سائق، جاءت نتيجة الفحص إيجابية لتعاطي المواد المخدرة في 3 حالات، إضافة إلى ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 19 حكمًا، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات لضبط المخالفين وتحقيق السيولة المرورية على الطرق.