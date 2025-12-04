إعلان

300 طعن في يومين.. الإدارية العليا تغلق باب تلقي طعون المرحلة الثانية من انتخابات النواب

كتب : محمود الشوربجي

10:48 م 04/12/2025

مجلس الدولة

تلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نحو 300 طعنا جديد خلال اليومين المحددين لتلقي الطعون على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وارتفعت إجمالي الطعون المقدمة حتى مساء اليوم لنحو 190 طعنا من المرشحين بالدوائر التابعة لمحافظات المرحلة الثانية، بالإضافة إلى 110 طعن تم تقديمهم أمس الأربعاء.

ومن المقرر نظر الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بجلسة الأحد القادم، وهو الموعد المحدد لانعقاد أولى جلسات لنظر تلك الطعون.

