أعلنت النيابة العامة قبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة لخريجي وخريجات كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2024.

وجاءت شروط التقدّم على النحو التالي:

أولًا: شروط التقدم للوظيفة

يشترط فيمن يتقدم لشغل وظيفة معاون نيابة عامة، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا، ما يأتي:

ألّا يقل التقدير التراكمي للمتقدم عن "جيد".

ألّا يزيد عمر المتقدم على 30 عامًا ميلاديًا في تاريخ آخر يوم للتسجيل الإلكتروني.

اجتياز المقابلة الشخصية التي يجريها المجلس الأعلى للقضاء للتأكد من توافر الأهلية والصلاحية والسمات الشخصية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية.

اجتياز جميع الفحوصات الطبية والدورات التدريبية والاختبارات المقررة، وفقًا للضوابط التي يقرها المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، مع التزام المتقدم بسداد التكلفة الكاملة لهذه الفحوصات والاختبارات والدورات.

ثانيًا: إجراءات التقدم للوظيفة

يُطلب ملف التقديم من الموظف المختص بمكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي مقابل سداد مبلغ 2500 جنيه، وذلك عبر التحويل إلى حساب صندوق تنمية الموارد البشرية بالنيابة العامة بالبنك الأهلي المصري رقم:

0673070533775200010

وذلك بعد تقديم أصل إيصال الدفع وصورة المؤهل، وفق المواعيد التالية:

مواعيد الذكور

يُطلب الملف اعتبارًا من السبت 13 / 12 / 2025 وحتى الخميس 18 / 12 / 2025.

تُقدَّم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي اعتبارًا من الثلاثاء 23 / 12 / 2025 وحتى الخميس 1 / 1 / 2026، من الساعة 8 صباحًا حتى 4 مساءً يوميًا.

مواعيد الإناث

يُطلب الملف من السبت 20 / 12 / 2025 وحتى الخميس 25 / 12 / 2025.

تُقدَّم الملفات اعتبارًا من السبت 3 / 1 / 2026 وحتى الخميس 8 / 1 / 2026، من الساعة 8 صباحًا حتى 4 مساءً يوميًا.

ويتم الالتزام بالمواعيد المحددة لكل جامعة وفق الجدول المرفق بالملف، وذلك بعد قيام المتقدم بتسجيل بياناته إلكترونيًا باستخدام الرقم السري المرفق بالملف عبر موقع النيابة العامة

ويُشترط عدم قبول أي ملف دون تقديم أصل المؤهل.