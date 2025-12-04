إعلان

ضبط عنصرين جنائيين بمطروح لتورطهما في غسل 100 مليون جنيه

كتب : علاء عمران

05:24 م 04/12/2025

تعبيرية

استمر قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في جهود مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأسفرت الجهود عن ضبط عنصرين جنائيين مقيمين بدائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصادرها وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات.

وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بحوالي 100 مليون جنيه تقريباً، واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

