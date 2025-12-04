كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تفاصيل اتهام مدرستين وعامل بمدرسة شهيرة في مدينة بدر، بالتحرش بالأطفال داخل حرم المدرسة.



ودلت التحريات التي أجرتها الأجهزة المعنية، أن تفريغ كاميرات المراقبة لم يرصد أي وقائع اعتداء على الأطفال.



وأشارت إلى أن تقرير الطب الشرعي كشف عدم تعرض الأطفال لأي اعتداء جسدي، حيث أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بالمدرسة المشار إليها، كما أمرت بعرض الأطفال على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم.



فيما قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل المتهمين بعد التأكد من عدم تورطهم في تهمة التحرش بالأطفال.



وبدأت الواقعة، حينما أبلغ أحد أولياء الأمور، عن معاناة مجموعة من الأطفال من الخوف وادعاءات تعرضهم للتحرش داخل المدرسة، ما استدعى تدخل رجال المباحث للتحقيق.



