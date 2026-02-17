خلافات جيرة بمركز كفرد الدوار محافظة البحيرة تحولت إلى مشاجرة تبادل طرفاها الضرب بالعصى الخشبية لتتدخل الشرطة بعد رصد مقطع فيديو وثق الواقعة.

بتاريخ 13 فبراير الجارى حدثت مشاجرة بين عاملين وطرف ثان (عامل، سائق) بسبب خلافات بينهم حول الجيرة، اعتدوا على إثرها على بعضهم بالضرب باستخدام عصى "شوم" كانت بحوزة الطرف الثانى دون إصابات".

تمكنت الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى (عصى خشبية) واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.