إعلان

الأمن يضبط طرفي مشاجرة "الشوم" بالبحيرة

كتب : مصراوي

08:57 م 17/02/2026

طرفا مشاجرة بالشوم في البحيرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خلافات جيرة بمركز كفرد الدوار محافظة البحيرة تحولت إلى مشاجرة تبادل طرفاها الضرب بالعصى الخشبية لتتدخل الشرطة بعد رصد مقطع فيديو وثق الواقعة.

بتاريخ 13 فبراير الجارى حدثت مشاجرة بين عاملين وطرف ثان (عامل، سائق) بسبب خلافات بينهم حول الجيرة، اعتدوا على إثرها على بعضهم بالضرب باستخدام عصى "شوم" كانت بحوزة الطرف الثانى دون إصابات".

تمكنت الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى (عصى خشبية) واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة بالشوم مشاجرة خلافات الجيرة فيديو مشاجرة البحيرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

المستشار عدلي حسين يطالب بتعديل الدستور: يجب تغييره شكلًا وموضوعًا
أخبار مصر

المستشار عدلي حسين يطالب بتعديل الدستور: يجب تغييره شكلًا وموضوعًا
لأول مرة في تاريخه.. رقم قياسي لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك
رياضة محلية

لأول مرة في تاريخه.. رقم قياسي لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك
إقالة وشطب حكمين.. 5 قرارات صارمة من الاتحاد المصري لكرة القدم
رياضة محلية

إقالة وشطب حكمين.. 5 قرارات صارمة من الاتحاد المصري لكرة القدم
"آبار الوقف" الآن بلا ثأر.. الكفن ينهي خصومة السنوات الخمس بسوهاج (فيديو
أخبار المحافظات

"آبار الوقف" الآن بلا ثأر.. الكفن ينهي خصومة السنوات الخمس بسوهاج (فيديو
مقتل 11 شخصا بهجوم للجيش الأمريكي على 3 قوارب في أمريكا اللاتينية
شئون عربية و دولية

مقتل 11 شخصا بهجوم للجيش الأمريكي على 3 قوارب في أمريكا اللاتينية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من الفرخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة
اختلاف موعد أول يوم رمضان.. 9 دول تعلن الأربعاء و13 الخميس (مُحدث)
رسميًا.. مفتي الجمهورية يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026