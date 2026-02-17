إعلان

إنقاذ 16 حدثًا من قبضة متسولي شوارع القاهرة

كتب : مصراوي

06:31 م 17/02/2026

أفراد تشكيل عصابي لاستغلال الأطفال في التسول

أنقذ ضباط الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث 16 طفلا استغلهم أفراد تشكيل عصابي فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

مأمورية قطاع الشرطة المتخصصة تمكنت من ضبط 3 رجال و7 سيدات تبين بالفحص الجنائي أن لـ 7 منهم معلومات جنائية؛ لاتهامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

إنقاذ 16 طفلا من التسول

"جالي غرفة الفندق".. ماذا قالت الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير؟

وضبط بصحبتهم 16 حدثًا من المعرضين للخطر حال بيعهم السلع بشكل إلحاحى والتسول. وسلمت الشرطة المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

التسول تشكيل عصابي للتسول استغلال الأطفال في التسول

