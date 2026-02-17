أنقذ ضباط الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث 16 طفلا استغلهم أفراد تشكيل عصابي فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

مأمورية قطاع الشرطة المتخصصة تمكنت من ضبط 3 رجال و7 سيدات تبين بالفحص الجنائي أن لـ 7 منهم معلومات جنائية؛ لاتهامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

إنقاذ 16 طفلا من التسول

وضبط بصحبتهم 16 حدثًا من المعرضين للخطر حال بيعهم السلع بشكل إلحاحى والتسول. وسلمت الشرطة المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.