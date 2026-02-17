السجن 15 سنة لعصابة سرقة الشقق وهتك عرض طفلة في عابدين

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 4 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا لسرقة المنازل وهتك عرض طفلة وتصوريها عارية بالسجن 15 سنة.

حملت القضية رقم 660 لسنة 2025، متهم فيها 4 أشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا لسرقة واقتحام الشقق السكنية ليلًا، وهتك عرض طفلة داخل شقتها.

تم ضبط المتهمين في منطقة عابدين وبحوزتهم أسلحة بيضاء و"صاعق كهربائي" أثناء وقوفهم أمام أحد المنازل بعدما اشتبه بهم رجال المباحث، حيث تبين أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا لسرقة واقتحام الشقق السكنية، ووجود واقعتين تم تحرير محاضر بهما من سيدتين في منطقتي بشتيل في الجيزة وحدائق الأهرام.

باستدعاء المجني عليهم، أكدت إحداهما، أنها مقيمة في منطقة حدائق الأهرام وأنها اتصلت بمحل سوبر ماركت لشراء بعض المستلزمات، وسمعت صوت جرس الباب فتوجهت للباب ظنًا أنه "الديلفري" ففوجئت بـ3 أشخاص يقوموا بدفع الباب وأشهروا الأسلحة البيضاء في وجهها وتهديدها في حالة الاستغاثة بالقتل، واستولوا على المبالغ المالية في الشقة كما حصلوا على "الباسورد" الخاص بالمحفظة الإلكترونية واستولوا على ما بها من مبالغ، ثم خطفوا طفلة المجني عليها وهتكوا عرضها ثم قاموا بتصوريها لتهديدها بالصور.

اقرأ أيضًا:

حيثيات إعدام قاتل "أطفال اللبيني": راودها عن نفسها فأبت ووعدها بالزواج وحثها على خلع الزوج

لهو التلاميذ ينتهي بطعنة.. تفاصيل اعتداء طالبين على زميلهما بالمنوفية

دفاع المتهم في واقعة نهش "جنين بولاق" يطالب بإجراء الـ DNA وإخلاء سبيله: لسة في ثانية ثانوي (خاص)