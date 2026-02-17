مقتل 11 شخصا بهجوم للجيش الأمريكي على 3 قوارب في أمريكا اللاتينية

واشنطن - (أ ب)

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء، أنه شن هجمات على ثلاثة قوارب تم اتهامها بتهريب المخدرات في مياه أمريكا اللاتينية، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا في أحد الأيام الأكثر دموية في الحملة التي تشنها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ شهور.

ورفعت سلسلة الهجمات التي تم شنها أمس الاثنين إجمالي حصيلة القتلى إلى 145 شخصا على الأقل منذ بدأت الإدارة استهداف ما تطلق عليهم "الإرهابيون المرتبطون بتجارة المخدرات" على متن قوارب صغيرة منذ مطلع سبتمبر.

وكما هو الحال في معظم بيانات الجيش بشأن الهجمات الـ42 المعروفة، قالت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي إنها استهدفت مهربي مخدرات مشتبه بهم على طول طرق تهريب معروفة.

وذكرت القيادة أنه تم استهداف قاربين يقل كل منهما أربعة أشخاص شرقي المحيط الهادئ، فيما تم استهداف قارب ثالث كان على متنه ثلاثة أشخاص في البحر الكاريبي.

ولم يقدم الجيش أدلة على أن القوارب كانت تنقل مخدرات، لكنه نشر مقاطع فيديو أظهرت تدمير القوارب.

وقال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تخوض "نزاعا مسلحا" مع عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية، وبرر الهجمات باعتبارها تصعيدا ضروريا لوقف تدفق المخدرات، إلا أن إدارته قدمت أدلة محدودة تدعم مزاعمها بشأن قتل "الإرهابيين المرتبطين بتجارة المخدرات".

كان الجيش الأمريكي قد ألقى الماضي القبض على مادورو وزوجته سيليا فلوريس في عملية في كراكاس يوم 3 يناير الماضي، وتم اقتيادهما إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهما في نيويورك بتهم التعاون مع مهربي المخدرات والإرهابيين المرتبطين بالمخدرات في العالم لنقل أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وفقا للائحة الاتهام.