إعلان

في 24 ساعة.. الداخلية تضبط 12 طن دقيق مدعم و7 ملايين جنيه من تجار العملة

كتب : علاء عمران

12:07 م 30/12/2025

حملة امنية أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، لمواجهة الجرائم التموينية وضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي وضبط الأسواق.
وأسفرت حملات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، تم خلالها ضبط نحو 12 طن دقيق أبيض بلدي مدعم.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية، من خلال قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 7 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب مواجهة جرائم المضاربة غير المشروعة بالنقد الأجنبي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، والتصدي الحاسم لكافة صور الغش والتلاعب، تحقيقًا للصالح العام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملات أمنية مكثفة ضبط دقيق مدعم تجارة العملة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي مواجهة الجرائم التموينية وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

صفقة علم الروم.. مصر تتسلم 3.5 مليار دولار
تفاصيل إنشاء أول بنك للذهب في مصر وأفريقيا
شلل مروري بشارع التسعين بالتجمع الخامس بعد انفجار ماسورة مياه | صور
غارة سعودية و"إنذار" لقوات الإمارات بالخروج.. ماذا يحدث في اليمن؟
البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1 و2% على شهادات الادخار للعائد الثابت والمتدرج
"مقايضة الدين الكبرى".. كيف رأى اقتصاديون ومصرفيون اقتراح هيكل؟