كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، لمواجهة الجرائم التموينية وضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي وضبط الأسواق.

وأسفرت حملات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، تم خلالها ضبط نحو 12 طن دقيق أبيض بلدي مدعم.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية، من خلال قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 7 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب مواجهة جرائم المضاربة غير المشروعة بالنقد الأجنبي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، والتصدي الحاسم لكافة صور الغش والتلاعب، تحقيقًا للصالح العام.