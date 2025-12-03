إعلان

الوطنية للانتخابات: تحرير محضر ضد ناخب نشر فيديو زعم فيه عدم تواجد قاضٍ داخل اللجنة

كتب : أحمد عادل

09:22 م 03/12/2025

القاضي أحمد بنداري

قال القاضي أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر المسائي لمتابعة مجريات العملية الانتخابية في 19 دائرة ملغاة بالإضافة إلى جولة الإعادة في دائرة إطسا بالفيوم، إن اللجنة رقم 44 في دائرة أبو حمص بالبحيرة شهدت واقعة قيام أحد الناخبين بتصوير مقطع فيديو داخل اللجنة أثناء أداء القاضي للصلاة.

وتابع بنداري أن الناخب نشر مقطع الفيديو وزعم فيه عدم وجود قاضٍ داخل اللجنة في محاولة للتشكيك في سير العملية الانتخابية.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة أنه تم تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها لجهات التحقيق، كما تم تحرير محضر رسمي ضد الشخص الذي قام بتصوير الفيديو لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

القاضي أحمد بنداري الهيئة الوطنية للانتخابات حرير محضر ضد ناخب ناخب زعم عدم تواجد قاضٍ داخل اللجنة انتخابات مجلس النواب 2025

