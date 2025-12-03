قال القاضي أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر المسائي لمتابعة مجريات العملية الانتخابية في 19 دائرة ملغاة بالإضافة إلى جولة الإعادة في دائرة إطسا بالفيوم، إن اللجنة رقم 44 في دائرة أبو حمص بالبحيرة شهدت واقعة قيام أحد الناخبين بتصوير مقطع فيديو داخل اللجنة أثناء أداء القاضي للصلاة.

وتابع بنداري أن الناخب نشر مقطع الفيديو وزعم فيه عدم وجود قاضٍ داخل اللجنة في محاولة للتشكيك في سير العملية الانتخابية.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة أنه تم تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها لجهات التحقيق، كما تم تحرير محضر رسمي ضد الشخص الذي قام بتصوير الفيديو لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.