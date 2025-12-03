إعلان

القبض على المتهم بابتزاز وتهديد "أميرة الذهب" بمقاطع فيديو خادشة

كتب : صابر المحلاوي

04:22 م 03/12/2025

أميرة حسان

نجحت مباحث الجيزة في القاء القبض على المتهم بابتزاز أميرة الذهب وإرسال مقاطع فيديو خادشة للحياء لها.

كانت حررت المهندسة أميرة حسان الشهيرة بـ"أميرة الذهب" محضرا اتهمت فيه أحد الأشخاص بإرسال فيديوهات خادشة للحياء على هاتفها مطالبا بمبالغ مالية مقابل عدم نشر تلك الفيديوهات، وعلى الفور تم فحص البلاغ المقدم من صاحبة محلات اميرة الدهب.

وبالفحص تبين أن المتهم عامل مباني من المحلة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

أميرة حسان ابتزاز أميرة الذهب مباحث الجيزة مقاطع فيديو خادشة

