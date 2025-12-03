إعلان

ضبط شخصين يحملان كروت دعاية داخل محيط لجنة بدمنهور

كتب : علاء عمران

04:15 م 03/12/2025

المتهمين

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة من ضبط شخصين في محيط اللجنة الانتخابية.

وعُثر بحوزتهما على عدد من كروت الدعاية الخاصة بأحد المرشحين، وكانا يستعدان لتوزيعها على المواطنين خلال ترددهم على دوائرهم الانتخابية للتصويت لصالحه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

