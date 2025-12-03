ضبط شخصين يحملان كروت دعاية داخل محيط لجنة بدمنهور

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة من ضبط شخصين في محيط اللجنة الانتخابية.

وعُثر بحوزتهما على عدد من كروت الدعاية الخاصة بأحد المرشحين، وكانا يستعدان لتوزيعها على المواطنين خلال ترددهم على دوائرهم الانتخابية للتصويت لصالحه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

اقرأ أيضا

جريمة تحت الرمال.. سر مكالمة أعادت فتح قضية قتل "سيف" بعد عام من دفنه وزواج زوجته بعشيقها

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة | مستند

تفاصيل اصطدام سيارة نقل بمحطة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري