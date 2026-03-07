إعلان

النيابة تحقق في سقوط عاطل من الطابق الرابع بالعمرانية

كتب : صابر المحلاوي

09:52 م 07/03/2026

انتحار عاطل من الطابق الرابع

تباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة انتحار عاطل يبلغ من العمر 50 سنة، قفز من الطابق الرابع بمنطقة العمرانية، بعد معاناته من أزمة نفسية شديدة وحالة اكتئاب حادة.

وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة للتأكد من سبب الوفاة، والتأكد من عدم وجود أي إصابات أو علامات عنف قبل سقوطه، كما تم التصريح بالدفن عقب الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والتحريات اللازمة.

تلقت أجهزة الأمن إخطارًا بالواقعة، وانتقل مفتش مباحث العمرانية وفريق من الشرطة إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأفادت الفحوصات الأولية أن الوفاة كانت نتيجة السقوط من ارتفاع الطابق الرابع، دون وجود أي شبهة جنائية، فيما أكدت النيابة العامة أنها ستستكمل التحقيقات للاستماع إلى شهود العيان والتأكد من عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

انتحار شخص النيابة العامة بالجيزة العمرانية

