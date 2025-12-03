اتخاذ الإجراءات ضد عنصرين جنائيين لغسل 30 مليون جنيه من تجارة العملة

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة لضبط عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الإطار القانوني.



وأوضحت التحريات أن المتهمين لجآ إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء مظهر قانوني عليها، عبر ضخها في استثمارات متنوعة شملت وحدات سكنية، أراضٍ، سيارات، إضافة إلى تأسيس منشآت تجارية، في محاولة لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.



شبكة مالية



وأشارت المعلومات الأمنية إلى أن إجمالي المبالغ التي قاما بغسلها بلغ نحو 30 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاطهما في تجارة العملة خارج السوق الرسمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضهما على جهات التحقيق المختصة.



اقرأ أيضا

جريمة تحت الرمال.. سر مكالمة أعادت فتح قضية قتل "سيف" بعد عام من دفنه وزواج زوجته بعشيقها







النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة | مستند







تفاصيل اصطدام سيارة نقل بمحطة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري



