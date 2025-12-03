إعلان

بلغوا 15 .. الإدارية العليا تواصل تلقي طعون المرحلة الثانية من انتخابات النواب

كتب : محمود الشوربجي

11:46 ص 03/12/2025

مجلس الدولة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تلقي الطعون الانتخابية على نتيجة انتخابات مجلس النواب في المرحلة الثانية، والتي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتلقىّت المحكمة حتى الآن نحو 15 طعنًا مقدمة من محافظات المرحلة الثانية.
ويستمر جدول المحكمة الإدارية العليا في استقبال الطعون وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، والممتد حتى الخميس 4 ديسمبر، مع استمرار العمل حتى التاسعة مساءً.
وتفصل المحكمة في الطعون خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، وذلك وفقًا للضوابط المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويحق للمرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق في الفوز، التقدم بطعونهم خلال مدة الـ48 ساعة المحددة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإدارية العليا انتخابات النواب طعون المرحلة الثانية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"5 راحوا في غمضة عين".. ننشر صور ضحايا حريق مول الخواجات في المنصورة
بلغوا 15.. الإدارية العليا تواصل تلقي طعون المرحلة الثانية من انتخابات النواب
بينهم 4 دول عربية.. أمريكا توقف طلبات الهجرة للأفراد من 19 دولة