سناء تطلب خلع زوجها: "باع هدومي أونلاين ومش ندمان"

أقامت سيدة تدعى "سناء.م"، 31 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبة إنهاء علاقتها الزوجية بعد زواج دام عامًا ونصف، مبررة طلبها باكتشافها قيام زوجها بسرقة ملابسها الشخصية وبيعها عبر أحد مواقع البيع الإلكتروني الشهيرة "أوليكس" دون علمها.

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت من "جمال.س"، 33 عامًا، بعد فترة خطوبة قصيرة، ظنت خلالها أنه شخص مسؤول ويُقدّر الحياة الزوجية، لكنها فوجئت بعد الزواج بتغير ملحوظ في سلوكه، حيث بدأ يعاني من أزمات مادية متكررة، وكان دائم الشكوى من ضيق الحال رغم عمله الحر.

وأضافت "سناء" أنها لاحظت اختفاء عدد من ملابسها الجديدة، وفي البداية اعتقدت أنها أضاعتهم أو نسيت مكانهم، خاصة مع انشغالها بالعمل، إلا أنها لاحظت تكرار الأمر واختفاء قطع ثمينة اشترتها مؤخرًا، ما أثار شكوكها.

وأوضحت الزوجة أنها اكتشفت الحقيقة بالصدفة، بعدما أرسل لها أحد معارفها رابط إعلان على موقع "أوليكس" يحتوي على صور لملابس مطابقة لملابسها الخاصة، مؤكدة أنها تعرفت عليها من خلال علامات مميزة كانت تضعها بنفسها.

وأضافت أنه عند مواجهتها لزوجها، اعترف بقيامه ببيع الملابس لتدبير نفقاته الشخصية، مبررًا فعلته بأنه مضطر لذلك.

وأكدت "سناء" أن الواقعة تسببت لها في صدمة نفسية شديدة، خاصة أن بعض الملابس كانت شخصية، ما جعلها تشعر بالإهانة وفقدان الأمان داخل منزل الزوجية، لافتة إلى أن زوجها لم يُبدِ أي ندم، وتعامل مع الأمر باستخفاف، ورفض إعادة قيمة ما باعه أو تقديم اعتذار.

وتابعت الزوجة أن الخلافات بينهما تصاعدت بعد الواقعة، ووصلت إلى حد السب والتقليل من شأنها، مؤكدة أنها فقدت الثقة تمامًا في زوجها، ولم تعد قادرة على الاستمرار في الحياة معه، خشية تكرار تصرفاته أو التعدي على ممتلكاتها مرة أخرى.

وأشارت "سناء" إلى أنها حاولت تدخل الأهل لحل الخلاف وديًا، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، ما دفعها للجوء إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى خلع، مؤكدة تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية مقابل إنهاء العلاقة الزوجية.

وحملت الدعوى رقم 319 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يُفصل فيها حتى الآن.

