أكد المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للإنتخابات، تلقي الهيئة 26 شكوى من خلال الخط الساخن وذلك خلال اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات الدوائر الـ 19 الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن من بين الشكاوى 12 شكوى توجيه ناخبين وقد تم التعامل معاهم والتأكد من عدم صحة البعض منها، وتكليف الجهات المختصة بالتعامل مع التجمعات خارج مقار الانتخاب.

أشار إلى تلقي 7 شكاوى أيضًا عدم سماح للمندوبين بالتواجد بمقار الانتخاب وتم التعامل معها أيضًا.

وأُغلقت في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، لجان الاقتراع الخاصة بجولة الإعادة لانتخابات الدوائر الـ 19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتجرى انتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى، بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، يومي السبت والأحد 27 و28 ديسمبر الجاري في الداخل.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير المقبل، بعد الانتهاء من فرز أرقام الحصر العددي لهذه الدوائر.

النيابة العامة توقع بروتوكولي تعاون مع بنك مصر و«I-Score»

الجنايات تعاقب "عتال عين شمس" بالسجن 15 عاما قتل زوجته بدافع الشك