المشدد 5 سنوات لـ8 متهمين بأحداث مجلس الوزراء والمجمع العلمي

قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، بالسجن المشدد 5 سنوات إلى 8 متهمين والسجن 3 سنوات لمتهمين اثنين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجلس الوزراء والمجمع العلمي، كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين جميعًا بدفع مبلغ 17 مليونًا و622 ألف جنيه.

ونسب للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، تهم ارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاص.

اقرأ أيضًا:

جثة و5 مصابين أعلى دائري الوراق

العثور على جثة في حلوان.. والقاتل الصامت كلمة السر

العثور على جثة أسفل عقار بالقاهرة