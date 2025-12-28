دفاع أسرة "جريمة فيصل" يطالب بإعدام المتهم بقتل أطفال اللبيني

قال محمد كساب، دفاع أسرة "أطفال اللبيني" بمنطقة فيصل، إنه سيطلب تعويضًا مدنيًا قدره مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، كإجراء قانوني لإثبات حضور الدفاع أمام المحكمة.

وأضاف "كساب" أنه سينضم إلى طلبات النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وهي الإعدام.

وتنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10.5 بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل أطفال اللبيني.

وكانت نيابة جنوب الجيزة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمة قتل أطفال اللبيني ووالدتهم عمدًا، مع سبق الإصرار والترصد.

وكشف دفاع أسرة الأطفال الثلاثة، المعروفين إعلاميًا بـ"أطفال فيصل"، عن مفاجآت جديدة في القضية، موضحًا تفاصيل غير مسبوقة حول ملابسات الجريمة.

وقال المحامي محمد كساب، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن والدة الأطفال لجأت إلى المتهم عقب مغادرتها منزل الزوجية بسبب خلافات أسرية، وطلبت مساعدته في استئجار شقة للإقامة بها مع أطفالها، قائلة: "عايزة شقة إيجار ليا ولعيالي".

وأوضح الدفاع أن المتهم استغل الموقف وحاول مساومة الأم، لكنها رفضت، فقرر الانتقام منها. ووفقًا لأقواله، قام المتهم بدس السم في مشروب عصير قدمه للأم وأطفالها، وعندما شعرت بألم شديد في البطن، اصطحبها إلى المستشفى مدعيًا أنها زوجته لتسهيل دخولها غرفة الطوارئ، ثم تركها وفر هاربًا خشية المساءلة القانونية.

وأشار كساب إلى أن المتهم خطط للتخلص من الأطفال الثلاثة: "جنى، ومصطفى، وسيف"، باعتبارهم شهودًا على ما حدث لوالدتهم، فقام بإلقاء الطفل الأصغر في الرشاح بعدما رفض تناول العصير، بينما دس السم لشقيقيه الآخرين، ثم وضع جثمانيهما داخل "توك توك" وألقاهما في مدخل أحد العقارات بمنطقة اللبيني، لإخفاء معالم الجريمة، قبل أن يلوذ بالفرار.

