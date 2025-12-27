إعلان

براءة زوجة الفنان بهاء سلطان من تهمة سب وقذف خالتها

كتب : أحمد عادل

03:40 م 27/12/2025

كتب- أحمد عادل:
قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، ببراءة زوجة المطرب بهاء سلطان من اتهامها بسب وقذف خالتها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم سيدة ببلاغ رسمي تتهم فيه ابنة شقيقتها، زوجة المطرب بهاء سلطان، بالتعدي عليها لفظيًا عبر رسائل تطبيق "واتساب"، مدعية تعرضها للسب والقذف والتشهير على خلفية خلافات عائلية بينهما.
وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية.
المحكمة الاقتصادية بهاء سلطان واتساب

