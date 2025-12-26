إعلان

تحرير 120 أف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب : مصراوي

01:14 م 26/12/2025

حملات مرورية-ارشيفية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية.

وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 120302 مخالفة مرورية متنوعة وفحص 1488 سائقا تبين إيجابية 59 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (790) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب - شروط التراخيص - أمن ومتانة).

كما تم فحص 5 سائقين تبين إيجابية 3 حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط 11 محكوما عليهم بإجمالى 18 حكما، والتحفظ على 4 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

المرور حملة مرورية مخالفات مرورية الداخلية

