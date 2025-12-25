إعلان

الداخلية تضبط 118 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

01:19 م 25/12/2025

حملات مرورية-ارشيفية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 118 ألف و 696 مخالفة مرورية متنوعة. كما تم فحص 1390 سائقًا، تبين إيجابية 54 حالة لتعاطي مواد مخدرة.

وفي السياق ذاته، واصلت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 776 مخالفة مرورية متنوعة، شملت "تحميل ركاب بالمخالفة، عدم الالتزام بشروط التراخيص، ومخالفات الأمن والمتانة".

كما جرى فحص 99 سائقًا، وتبين إيجابية 6 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 36 حكمًا قضائيًا، بالإضافة إلى التحفظ على سيارتين لمخالفتهما قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملاته مرورية مخالفة مرورية تعاطي مواد مخدرة

