الداخلية تضبط 10 متهمين باستغلال الأطفال بالقاهرة

كتب : علاء عمران

12:32 م 25/12/2025

أطفال التسول

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 10 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة بالقاهرة، وأنقذت رعاية الأحداث بالقاهرة 18 طفلًا من أيديهم.

وتبين من التحريات أن المتهمين 8 رجال وسيدتين -لـ6 منهم معلومات جنائية- قاموا باستغلال أطفال الأحداث فى التسول واستجداء المارة بالقاهرة، وتعريض الأطفال الأحداث للخطر حال تسولهم وبيع السلع بطريقة الحاحية.

وأمكن تسليم الأطفال لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات،

