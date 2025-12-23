إعلان

دفاع المتهم الثالث بقضية سارة خليفة: موكلي أجبر على الاعترف بإتجاره في المخدرات

كتب : أحمد عادل

06:39 م 23/12/2025

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلى مرافعة المحامية سامية عبد الغفار، دفاع المتهم الثالث، في قضية المخدرات الكبرى، المتهم بها المنتجة سارة خليفة و27 آخرين لاتهامهم بتصنيع وجلب والاتجار بالمواد المخدرة.

وقالت عبد الغفار إن المتهم الثالث فتحي ووالده تعرضا لإكراه مادي لإجبارهما على الاعتراف، مؤكدة أن الاعترافات جاءت تحت ضغط شديد.

وأضافت، خلال مرافعتها أمام هيئة المحكمة، قائلة: "خالد لو اتسأل أنت اللي قتلت السادات كان قال آه أنا اللي قتلته"، في إشارة إلى حجم الإكراه الواقع على المتهمين، بحسب ما ذكرته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنايات القاهرة قضية المخدرات الكبرى سارة خليفة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

تونس

- -
22:00

أوغندا

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هل يحافظ الذهب على اتجاهه الصعودي الأيام المقبلة؟ خبراء يجيبون
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025
شبورة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)