استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلى مرافعة المحامية سامية عبد الغفار، دفاع المتهم الثالث، في قضية المخدرات الكبرى، المتهم بها المنتجة سارة خليفة و27 آخرين لاتهامهم بتصنيع وجلب والاتجار بالمواد المخدرة.

وقالت عبد الغفار إن المتهم الثالث فتحي ووالده تعرضا لإكراه مادي لإجبارهما على الاعتراف، مؤكدة أن الاعترافات جاءت تحت ضغط شديد.

وأضافت، خلال مرافعتها أمام هيئة المحكمة، قائلة: "خالد لو اتسأل أنت اللي قتلت السادات كان قال آه أنا اللي قتلته"، في إشارة إلى حجم الإكراه الواقع على المتهمين، بحسب ما ذكرته.