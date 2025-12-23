الداخلية: تحرير 118 ألف مخالفة مرورية وضبط 63 حالة تعاطٍ خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على جميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 118019 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1366 سائقًا، تبين إيجابية 63 حالة تعاطي مواد مخدرة بينهم.

ضبط 757 مخالفة وفحص سائقي المخدرات

وفي إطار حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة خلال 24 ساعة من ضبط 757 مخالفة مرورية متنوعة تشمل تحميل ركاب مخالف، مخالفة شروط التراخيص، وأخطاء تتعلق بأمن ومتانة المركبات.

كما تم فحص 108 سائقين، تبين إيجابية 6 حالات تعاطي مواد مخدرة، وضبط 12 محكوم عليهم بإجمالي 14 حكمًا، وتم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات والمضبوطات.