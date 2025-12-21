كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن إضران شخص النيران عمدًا فى سيارة ملك آخر بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة ولاذ بالفرار.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 الجارى تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة بنشوب حريق بسيارة ملك أحد الأشخاص حال توقفها أمام العقار محل سكنه بدائرة القسم نتج عن ذلك بعض التلفيات بها، وبسؤاله أفاد بأن السيارة تستخدمها زوجته، ولم يتهما أحد بإحداث الحريق.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الثالث وبحوزته دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".

وبمواجهته أقر بإضرامه النيران بالسيارة المشار إليها، لوجود خلافات بينه وبين أحد أقارب زوجة المُبلغ بسبب استيلاء الأخير على هاتفه المحمول ولجوء المتهم لزوجة المُبلغ لاستعادة الهاتف المحمول أكثر من مرة دون جدوى.

أمكن ضبط ابن شقيقة زوجة المبلغ (طالب – مقيم بدائرة القسم) وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ ايضا

زوجي دمرني بفيديو .."سماح": بعت بنتي مقابل تذكرة آيس |نص تحقيقات

قرار جديد من النيابة بشأن والدة شيماء جمال في واقعة التهديد

النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر

تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه أمام المحل الجديد بالشيخ زايد