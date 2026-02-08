الداخلية تنفي إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح عن الطعام

نفى مصدر أمنى صحة ما تداولته بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بزعم إضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام؛ اعتراضا على تعرضهم لسوء المعاملة وتدهور أوضاع احتجازهم.

وأكد المصدر عدم وجود أية إضرابات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأن جميعها تتوافر فيها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما أنها تخضع للإشراف القضائى الكامل.

وشدد المصدر على أن تلك الادعاءات الزائفة والمتكررة للجماعة الإرهابية تأتى فى إطار محاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة والتشكيك فى السياسة العقابية الحديثة.