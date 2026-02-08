إعلان

الداخلية تنفي إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح عن الطعام

كتب : مصراوي

08:43 م 08/02/2026

وزارة الداخلية

نفى مصدر أمنى صحة ما تداولته بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بزعم إضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام؛ اعتراضا على تعرضهم لسوء المعاملة وتدهور أوضاع احتجازهم.

وأكد المصدر عدم وجود أية إضرابات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأن جميعها تتوافر فيها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما أنها تخضع للإشراف القضائى الكامل.

وشدد المصدر على أن تلك الادعاءات الزائفة والمتكررة للجماعة الإرهابية تأتى فى إطار محاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة والتشكيك فى السياسة العقابية الحديثة.

الداخلية إضراب عن الطعام نزلاء مركز إصلاح وتأهيل جماعة الإخوان الإرهابية

