



أكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت نحو 24 شكوى في اليوم الأول من التصويت بالداخل بجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

أضاف في مؤتمر صحفي، أن 5 أحزاب تقدموا بشكاوى اليوم منها شكاوى خاصة بمنع دخول مناديب المرشحين من التواجد في المقارات الانتخابية.

وأشار القاضي أحمد بنداري، إلى أنه تم السماح للمندوبين بالدخول إلى اللجان بعد التأكد من هويتهم.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، غلق لجان الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع انتهاء اليوم الأول من التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

ويبلغ عدد المقاعد في جولة الإعادة نحو 101 مقعد، فيما يبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية 4494 لجنة بداخل 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة.

وتشمل محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والتي تُجرى بها جولة الإعادة: القاهرة (7 دوائر) والقليوبية (5 دوائر) والدقهلية (10 دوائر) والمنوفية (6 دوائر) والغربية (7 دوائر) وكفر الشيخ (4 دوائر) والشرقية (8 دوائر) ودمياط (دائرة واحدة) وبورسعيد (دائرة واحدة) والإسماعيلية (3 دوائر) والسويس (دائرة واحدة) وشمال سيناء (دائرة واحدة) وجنوب سيناء (دائرة واحدة).

اقرأ أيضًا:

تطور جديد في قضية عصام صاصا.. إلغاء حكم السجن 10 سنوات لأحد المتهمين

جنح الدقي تؤيد حبس الفنان محمد رمضان بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"

والد أحد ضحايا واقعة التعدي في مدرسة التجمع: الوقائع أكثر من 12 وبعض الأسر رفضوا الإبلاغ





