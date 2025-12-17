مباريات الأمس
"بحضور عمر كمال وبيكهام".. 17 صورة من حفل زفاف أحمد عبد القادر لاعب الأهلي

كتب - يوسف محمد:

02:08 ص 17/12/2025
احتفل أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمس الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر الجاري، بحفل زفافه بمدينة المنصورة.

وشهد حفل زفاف نجم النادي الأهلي أمس الثلاثاء، حضور عدد من نجوم القلعة الحمراء، ومن بينهم أحمد رمضان بيكهام وعمر كمال عبد الواحد.

ودخل الثنائي أحمد رمضان بيكهام وعمر كمال عبد الواحد، في وصلة رقص قوية، احتفالا بحفل زفاف زميلهما في الفريق.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره المصرية للاتصالات، يوم السبت الموافق 27 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.

والجدير بالذكر، أن عبد القادر شارك خلال الموسم الحالي رفقة النادي الأهلي حتى الآن، في 9 مباريات بمختلف البطولات، لكنه لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف خلالهم.

حفل زفاف أحمد عبد القادر أحمد عبد القادر النادي الأهلي حفل حفل عبد القادر عمر كمال عبد الواحد

