ماكرون يعتزم مضاعفة الغرامات على تعاطي المخدرات بكميات صغيرة في فرنسا

(د ب أ)

قال الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، أثناء زيارة لمدينة مارسيليا جنوب فرنسا التي تعاني من أعمال عنف مرتبطة بالجريمة المرتبطة بالمخدرات، إن متعاطي المخدرات سيواجهون زيادة حادة في الغرامات.

ومن المقرر رفع الغرامات إلى 500 يورو (590 دولاراً) من 200 يورو حاليا، إذ قال: "علينا أن نأخذ أموال أولئك الذين نقبض عليهم وبحوزتهم مخدرات"، وقد حدثت العديد من الوفيات في فرنسا مرتبطة بتجارة المخدرات.

ويعاقب على استهلاك المخدرات غير المشروعة في فرنسا بالسجن لمدة تصل إلى عام وغرامة قدرها 3750 يورو، ولكن لتسريع الإجراءات الجنائية، تم تقديم غرامة بسيطة قبل بضع سنوات لحيازة وتعاطي كميات صغيرة.

ولا تنطبق هذه الغرامة على القصر أو المشتبه بهم في ارتكاب جرائم مخدرات أخرى، وفي عام 2024، فرض ما يقرب من 200 ألف من هذه الغرامات، وهو ما يمثل حوالي ثلاثة أرباع جميع الجرائم المتعلقة بتعاطي المخدرات.