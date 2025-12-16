إعلان

فيديو صادم| عامل يمارس حركات خادشة للحياء من شرفته بالإسكندرية.. والداخلية تتحرك

كتب : صابر المحلاوي

01:40 م 16/12/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بإيحاءات وحركات خادشة للحياء أثناء تواجده بشرفة مسكنه بالإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بعد الفحص تبين عدم ورود أي بلاغات سابقة بشأن الواقعة، وتم تحديد وضبط مرتكبها، وهو عامل مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة كما ورد في الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا

جرمة تحت الرمال.. سر مكالمة أعادت فتح قضية قتل "سيف" بعد عام من دفنه وزواج زوجته بعشيقها
النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة | مستند
تفاصيل اصطدام سيارة نقل بمحطة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حركات خادشة للحياء الإسكندرية وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يخطط لدمج جميع شركاته في مصر تحت قابضة واحدة.. لهذا السبب
طريق سطحي وأتوبيس ترددي.. تفاصيل مشروعات تطوير الدائري "صور"
ساويرس يتوقع ارتفاع سعر الذهب إلى 5 و6 آلاف دولار للأونصة العام المقبل لـ3 أسباب
ساويرس: ليس دور الدولة منافسة القطاع الخاص ولابد من تخارجها من كافة القطاعات
البروفة الأخيرة.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا الودية
أول رد من الزمالك على النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر