كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بإيحاءات وحركات خادشة للحياء أثناء تواجده بشرفة مسكنه بالإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بعد الفحص تبين عدم ورود أي بلاغات سابقة بشأن الواقعة، وتم تحديد وضبط مرتكبها، وهو عامل مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة كما ورد في الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

