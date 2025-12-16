تستكمل محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال العباسية، نظر استئناف مالك محل عصائر، المتهم بقتل مالك مقهى أسوان بمنطقة الكوربة، باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، على حكم الإعدام الصادر ضده.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية مقتل مالك مقهى أسوان بالكوربة، أن خلافات سابقة نشبت بين المتهم "ناصر" والمجني عليه "حمص" منذ نحو 5 سنوات.

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليه امتلك حصة من العقار الكائن به محل العصائر المملوك للمتهم، ما أدى إلى تصاعد الخلافات بينهما، خاصة بعد رغبة المجني عليه في طرد المتهم من المحل.

وأضافت التحقيقات أن المتهم سدد عدة طعنات للمجني عليه بسلاح أبيض "مطواة" في وسط الشارع، قاصدًا قتله، وذلك عقب مشادة كلامية نشبت بينهما على خلفية الخلافات السابقة.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة: "كنت قرفان منه ومن المشاكل اللي بتحصل، طلعت من المحل بتاعي وطلعت المطوة من جيبي ودخلت عليه ضربته بيها".