القبض على مسجل خطر سرق وهدد صبيا بالغربية

كتب : مصراوي

06:33 م 15/12/2025

الطرفان

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول تضمن تضرر أحد الصبية من شخص استوقفه وسرقه بالإكراه وهدده بإلحاق الأذى به بسلاح أبيض حال سيره بأحد الشوارع بالغربية.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 3 الجارى تبلغ لمركز شرطة المحلة من شخص وبرفقته شقيقه 14 سنة يتهم عاملا له معلومات جنائية بالتعدى على شقيقه بالسب والضرب وتهديده بإلحاق الأذى به دون سبب.

وأمكن ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته أقر بالتعدى عليه بالسب والضرب ونفى استخدامه أسلحة بيضاء إثر خلافات سابقة بينهما. باستدعاء المجنى عليه حضر رفقة والده وأقر بادعائه الكاذب نكاية فى المشكو فى حقه.

سرقة تهديد ضرب الغربية المحلة

