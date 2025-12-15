إعلان

دعارة أون لاين.. ضبط 3 سيدات يمارسن الفجور عبر تطبيقات الهواتف

كتب : علاء عمران

12:42 م 15/12/2025

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص وثلاث سيدات بمحافظة الإسكندرية، لقيامهم بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب العامة، في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجرائم التي تمس القيم المجتمعية وحماية الآداب العامة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهمين استخدموا أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور مقابل مبالغ مالية، مع الإشارة إلى أن اثنتين من السيدات لديهما معلومات جنائية سابقة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 3 هواتف محمولة تبين احتواؤها على دلائل تثبت نشاطهم الإجرامي، وعند مواجهتهم بالمضبوطات أقروا بممارسة الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الأجهزة الإجراءات القانونية اللازمة وأُحيل المتهمون للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا

جرمة تحت الرمال.. سر مكالمة أعادت فتح قضية قتل "سيف" بعد عام من دفنه وزواج زوجته بعشيقها
النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة | مستند
تفاصيل اصطدام سيارة نقل بمحطة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهواتف وزارة الداخلية الأعمال المنافية للآداب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

10 قنوات ناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العرب الليلة
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء
الأرصاد تحذر: أمطار متفاوتة الشدة قد تغزر على هذه المناطق