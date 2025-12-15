دعارة أون لاين.. ضبط 3 سيدات يمارسن الفجور عبر تطبيقات الهواتف

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص وثلاث سيدات بمحافظة الإسكندرية، لقيامهم بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب العامة، في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجرائم التي تمس القيم المجتمعية وحماية الآداب العامة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهمين استخدموا أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور مقابل مبالغ مالية، مع الإشارة إلى أن اثنتين من السيدات لديهما معلومات جنائية سابقة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 3 هواتف محمولة تبين احتواؤها على دلائل تثبت نشاطهم الإجرامي، وعند مواجهتهم بالمضبوطات أقروا بممارسة الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الأجهزة الإجراءات القانونية اللازمة وأُحيل المتهمون للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

