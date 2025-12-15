موعد تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية، تناولت فيه الاستعدادات الجارية لعقد امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2025/2026، مؤكدة أهمية استيفاء جميع المستندات المطلوبة للتقدم للامتحان، بما في ذلك استمارة التقدم الإلكترونية وسداد رسوم الامتحان عبر المنافذ المعتمدة إلكترونيًا.

وأوضحت الوزارة، أن هذا الإجراء يأتي استكمالًا للخطوات التي تم اتباعها خلال الأعوام السابقة فيما يتعلق بميكنة جميع المستندات الخاصة بالطلاب المتقدمين لامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (نظامي/ منازل)، بالإضافة إلى الإعدادية المهنية، المكفوفين وضعاف البصر، والشهادات الدولية (المواد القومية).

تسجيل الاستمارة الإلكترونية

وجهت الوزارة، جميع طلاب شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي بضرورة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي 2025/2026 عبر الرابط: moe-register.emis.gov.eg، باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب، والذي يمكن الحصول عليه وتفعيله من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم/ الطالب، (office365.emis.gov.eg)، مع التأكد من صحة البيانات المسجلة على قاعدة بيانات الوزارة قبل التسجيل.

وأكدت الوزارة، أنه في حال وجود أي أخطاء في بيانات الطالب، تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورًا من خلال الاستمارة الإلكترونية، مع التأكد من أن الصورة الشخصية المرفوعة مطابقة للمواصفات الرسمية والصورة المطبوعة على الاستمارة الورقية.

وطالبت الوزارة، المدارس بمراجعة استمارات التقدم الإلكترونية التي يقدمها الطلاب، والتأكد من دقة البيانات والصورة الشخصية، وقيام المدارس بطباعة كشوف "12 د" الإلكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل، وتسليم هذه الكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة للمدرسة.

كما شددت وزارة التربية والتعليم، على أن آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي سيكون يوم 1 يناير 2026، على أن يكون التسجيل متاحًا للطلاب عبر منصة التقدم الإلكتروني للامتحان بدءًا من الأربعاء 10 ديسمبر الجاري وحتى الموعد النهائي المحدد.

