أمين "المهن الطبية" يعلن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر

كتب : أحمد جمعة

02:43 م 15/12/2025

اتحاد نقابات المهن الطبية

أعلن الدكتور محمد علاء، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، موعد صرف معاش شهر ديسمبر 2025 لأعضاء الاتحاد من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، إلى جانب الورثة المستحقين، ستكون يوم الإثنين المقبل، على أن يتم تحويل المعاشات إلى الحسابات المخصصة لذلك.

وذكر الأمين العام أنه للشهر الثاني على التوالي يتم صرف المعاش بالزيادة الجديدة بعد أن تم رفع قيمته إلى 2000 جنيه شهريًا، بناءً على قرار الجمعية العمومية الماضية والتي عقدت في أغسطس الماضي.

وأشار إلى ضرورة تحديث بيانات الأعضاء يتم كل 4 سنوات، بينما تُحدَّث بيانات أسر المتوفين كل عامين، مشيرًا إلى إمكانية الاستعلام عن الأوراق المطلوبة لتحديث بيانات المعاش لأسر الأعضاء عبر الموقع الإلكتروني الجديد من خلال الرابط التالي،اضغط هنا.

ولفت إلى أنه تسهيلًا على الأعضاء خصص الاتحاد الخط المختصر 15603 للتواصل المباشر مع الأمانة العامة، وللرد على الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمعاشات.

اتحاد نقابات المهن الطبية محمد علاء صرف معاشات

