استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الدكتور إسماعيل سليم، رئيس مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات القضائية والتحكيمية.

جاء اللقاء بحضور القاضي محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية، والقاضي خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، فيما رافق رئيس المركز الأستاذة نازك الوكيل، مدير إدارة المؤتمرات والتدريب والعلاقات الخارجية بالمركز.

وتأتي الزيارة في إطار سعي مشترك لتعزيز الروابط المهنية وتوحيد الجهود بين الجانبين، وأسفرت عن التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين محكمة النقض ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

ويهدف البروتوكول إلى تفعيل آليات تبادل الخبرات القانونية والقضائية، بما يسهم في تحديث المعرفة وتعميق الفهم المشترك للقضايا المرتبطة بتطبيق أحكام التحكيم التجاري الدولي.

وأكد القاضي عاصم الغايش أهمية هذا التعاون في تحقيق التكامل بين القضاء الرسمي والتحكيم الخاص، بما يعزز سيادة القانون ويوفر مناخًا جاذبًا للاستثمار المحلي والدولي.

من جانبه، أشاد الدكتور إسماعيل سليم بالدور المحوري الذي تقوم به محكمة النقض في دعم وتطوير البنية التشريعية والقضائية المنظمة للتحكيم التجاري في مصر.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية تعبيرًا عن عمق العلاقات والتعاون بين المؤسستين.

