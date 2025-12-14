شهادات وهمية.. ضبط صاحب كيان تعليمي غير مرخص بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانًا تعليميًا بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة البساتين، حيث تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات دراسية متعددة، موهمًا إياهم بأنها تمكنهم من العمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية، كما روّج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعُثر بحوزته على كارنيهات باسم الكيان، استمارات تسجيل والتحاق، مطبوعات دعائية، وهاتف محمول يحتوي على أدلة تثبت نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.