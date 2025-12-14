الداخلية تضبط 358 قضية مخدرات و162 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 358 قضية مخدرات بإجمالي 398 متهمًا، تضمنت كميات كبيرة من الحشيش، الهيدرو، البنجو، الهيروين، الآيس، الشابو، الاستروكس، البودر، الأفيون، وغيرها، بالإضافة إلى ضبط 8,036 قرص مخدر.

كما تم ضبط 162 قطعة سلاح ناري بحوزة 136 متهمًا، شملت بنادق آلية، بنادق خرطوش، طبنجات، أفراد خرطوش، ذخائر، خزائن، إلى جانب 244 قطعة سلاح أبيض.

وشملت الحملات أيضًا تنفيذ 73,879 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 13 متهمًا هاربًا و23 من القائمين بأعمال البلطجة، إلى جانب ضبط 250 دراجة نارية مخالفة و25,183 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 65 سائقًا للكشف عن تعاطي المخدرات، وتبين إيجابية 14 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية.

