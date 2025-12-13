إعلان

"شتمت بنتي".. حبس رجل وزوجته بتهمة ضرب مشرفة أتوبيس مدرسي بالعمرانية

كتب : صابر المحلاوي

08:10 م 13/12/2025

النيابة العامة

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس رجل وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالتعدي على مشرفة أتوبيس مدرسي بمنطقة العمرانية، بسبب اعتراضهما على قيام المشرفة بتوبيخ ابنتهما داخل الباص.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وتفاصيلها.

وأوضحت التحقيقات أن المشرفة كانت تقوم بالإشراف على التلميذة لأول مرة، وأثناء إعادة الطفلة إلى منزلها فوجئت بوالدة الطفلة تنتظرها، وعقب وصول الأتوبيس، قامت ولية الأمر بالتعدي على المشرفة وسحلها من أعلى الأتوبيس، فيما منع والد الطفلة المارة من التدخل، بزعم أن المشرفة وبخت ابنتهما.

وتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بورود بلاغ للعميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، من مشرفة الأتوبيس بتعرضها للضرب على يد والدة الطفلة.

وتواصل النيابة التحقيق مع المتهمين لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النيابة العامة التعدي على مشرفة أتوبيس مدرسي العمرانية مدير أمن الجيزة

