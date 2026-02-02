إعلان

الزراعة تكشف حقيقة نقص الأسمدة و تقاوي القمح بالجمعيات

كتب : عمرو صالح

06:00 م 02/02/2026

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حقيقة ما تم تداوله بشأن وجود نقص في تقاوي القمح المخصصة للزراعة والأسمدة الزراعية بالجمعيات التابعة لها المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنه تم توفير كافة احتياجات مزارعي القمح من التقاوى عالية الإنتاجية والأسمدة بمختلف محافظات الجمهورية، نافيةً ما تردد حول وجود نقص في المنافذ الرسمية، مشيرة إلى زيادة المساحة المنزرعة بالقمح خلال موسم العام الحالي التي تجاوزت 3.7 مليون فدان.

وأشارت الوزارة إلى نجاحها في توزيع أكثر من نصف مليون طن من الأسمدة (653 ألف طن) منذ بداية الموسم الشتوي، عبر منظومة شحن يومية تضمن وصول الدعم لمستحقيه "أولاً بأول.

وزارة الزراعة نقص الأسمدة و تقاوي القمح الجمعيات

