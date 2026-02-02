تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير الحركة المرورية، تزامنًا مع استكمال تنفيذ أعمال القطع العرضي بمحور محمد نجيب في الاتجاه المؤدي إلى محور العبور.

وتشمل الأعمال مخرج محور الأندلس المتجه إلى محور العبور، وذلك بدءًا من قبل مخرج محور الأندلس باتجاه محور محمد نجيب بنحو 50 مترًا تقريبًا، لتنفيذ خط مياه بقطر 1200 مم، مُغذٍّ لشبكة مياه «مثلث الأمل – القطاع الأول»، وبعمق حفر يبلغ 5 أمتار.

وتستلزم الأعمال الغلق الكلي لمحور محمد نجيب في الاتجاه المتجه إلى محور العبور، مع تحويل حركة المركبات يمينًا باتجاه المأوى الدوراني، ثم العودة من مخرج محور الأندلس إلى محور محمد نجيب، واستكمال السير في اتجاهه المعتاد.

ومن المقرر تنفيذ الغلق اعتبارًا من الساعة 12:05 صباح يوم الاثنين الموافق 2 فبراير 2026، ولمدة يومين فقط.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة قيامها بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية والعلامات الإرشادية والتنبيهية، لضمان أمن وسلامة المواطنين خلال فترة الأعمال.

اقرأ أيضا:

القبض على "مستريح السيارات" و الإنتربول يتولى مهام نقله لمصر

"شنق مراته وطفلته وانتحر".. ماذا حدث في جريمة شقة دمياط؟

"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور