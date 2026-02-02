إعلان

أكاذيب إخوانية.. مصدر أمني ينفي وفاة سوداني داخل محبسه بالجيزة

كتب : علاء عمران

04:18 م 02/02/2026

موسى إبراهيم

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلًا صحة مقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويدّعي فيه قيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على أحد الأشخاص يُدعى "موسى إبراهيم" – سوداني الجنسية – بنطاق محافظة الجيزة ووفاته داخل محبسه.

وأكد المصدر أنه لم يُستدل على وجود شخص بهذا الاسم ضمن الجالية السودانية المتواجدة في البلاد، موضحًا أن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو تم ضبطه بتاريخ الأول من الشهر الجاري بمحافظة الإسكندرية لدخوله البلاد بطريقة غير شرعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات في محاولة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها، وهو ما يدركه الرأي العام.

مصدر أمني وفاة سوداني جماعة الإخوان الإرهابية

