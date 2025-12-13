مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بالهانوفيل.. وتحرك عاجل من الداخلية

كتب - علاء عمران

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص باستخدام أسلحة نارية وبيضاء بمنطقة الهانوفيل بالإسكندرية.

وقات الوزارة في بيان لها، إنه بتاريخ 11 يوليو الماضي، تبلغ قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بوقوع مشاجرة بين طرف أول مكون من 3 عاطلين (لأحدهم معلومات جنائية، واثنان مصابان بطلق خرطوش بالجسم)، وطرف ثانٍ مكون من 5 عاطلين (4 منهم لهم معلومات جنائية)، على خلفية خلافات مالية، قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدي على الأول باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرف الثاني، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب المشاجرة كما هو موضح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.