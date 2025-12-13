إعلان

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بالألعاب النارية والزجاجات في المعصرة

كتب : علاء عمران

02:59 م 13/12/2025

المتهمون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب – علاء عمران
في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر حدوث مشاجرة باستخدام الألعاب النارية بالمعصرة بالقاهرة، تمكنت أجهزة الأمن من تحديد طرفي المشاجرة.
وتبين أنه بتاريخ 10 الجاري، نشبت مشاجرة بين طرف أول مكون من 3 أشخاص وطرف ثانٍ مكون من 3 أشخاص آخرين، جميعهم مقيمون بالقاهرة، على خلفية خلافات حول أولوية المرور، قاموا على إثرها بالتعدي على بعضهم البعض باستخدام الألعاب النارية والزجاجات الفارغة والحجارة.
وتم ضبط طرفي المشاجرة لارتكابهم أعمال البلطجة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة كما هو موضح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة بالألعاب النارية والزجاجات مشاجرة بالألعاب النارية في المعصرة وزارة الداخلية خلافات حول أولوية المرور

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ضم الزوجة| خدمة جديدة من التموين لأصحاب البطاقات- اضغط لمعرفة الضوابط
عاجل | أول تعليق رسمي على فيديو الأمطار داخل المتحف المصري الكبير- اضغط للتفاصيل