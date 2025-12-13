الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بالألعاب النارية والزجاجات في المعصرة

كتب – علاء عمران

في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر حدوث مشاجرة باستخدام الألعاب النارية بالمعصرة بالقاهرة، تمكنت أجهزة الأمن من تحديد طرفي المشاجرة.

وتبين أنه بتاريخ 10 الجاري، نشبت مشاجرة بين طرف أول مكون من 3 أشخاص وطرف ثانٍ مكون من 3 أشخاص آخرين، جميعهم مقيمون بالقاهرة، على خلفية خلافات حول أولوية المرور، قاموا على إثرها بالتعدي على بعضهم البعض باستخدام الألعاب النارية والزجاجات الفارغة والحجارة.

وتم ضبط طرفي المشاجرة لارتكابهم أعمال البلطجة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة كما هو موضح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.