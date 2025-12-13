"واقعة المقص".. تجديد حبس المتهم بالتعدي على معلم بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

قررت جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية تجديد حبس المتهم بالتعدي على معلم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إخلاء سبيل والدته.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اقتحام أحد الأشخاص المدرسة واعتدائه على معلم داخل مكتبه مستخدمًا مقصًا، ما أسفر عن إصابته إصابات بالغة استدعت نقله إلى المستشفى على الفور.

بدأت الأحداث عندما منعت إدارة المدرسة إحدى الطالبات من دخول الحصة بسبب اصطحابها هاتفًا محمولًا، ما أثار غضب شقيقها، الذي حضر إلى المدرسة صباحًا مدعيًا أنه ولي أمر الطالبة. تعامل الشخص بشكل عدائي مع العاملين واعتدى لفظيًا على الأخصائية الاجتماعية ومشرفة المدرسة، مدعيًا أنه «فوق القانون»، قبل أن يغادر المكان.

لكن لم تمر دقائق حتى عاد مجددًا برفقة والدته، واتجه مباشرة إلى مكتب وكيلة المدرسة، وبدأ في توجيه التهديدات لأعضاء هيئة التدريس. وعندما حاول أحد المدرسين تهدئته، تطورت المشادة إلى اشتباك، تدخل على إثره عدد من المعلمين للفصل بين الأطراف.

وخلال محاولة فض الاشتباك، باغت المتهم المعلم أحمد حسن عبدالعزيز (في العقد الخامس من العمر) بضربة بمقص حديدي كان بحوزته، مُحدثًا إصابات خطيرة تضمنت شرخًا في الجمجمة وجرحًا قطعيًا عميقًا في الجبهة، إضافة إلى كدمات متعددة.

على الفور تم استدعاء الإسعاف، ونُقل المعلم إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج، بينما سيطرت حالة من الذعر على العاملين والطالبات داخل المدرسة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من إدارة المدرسة، وانتقلت قوة من مركز شرطة أبوصوير إلى الموقع، وتم ضبط المتهم، الذي تبين أنه خالد. ا. ع، وتحرر المحضر رقم 13974 لسنة 2025 جنح أبوصوير.

